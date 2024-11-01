Avalon Toco+ MP Capteur

Le nouveau capteur Toco+ MP Avalon mesure les contractions, le pouls maternel ainsi que l’ECG maternel et fœtal. Il s’agit de notre capteur le plus innovant : il améliore la détection de la coïncidence en mesurant avec précision l’ECG maternel/fœtal et le pouls maternel, sans nécessiter de capteur de SpO2 ou d’ECG maternel supplémentaire. Le moniteur fœtal doit être équipé de la dernière révision logicielle L.3.