Avalon Toco+ MP ist ein neuer Aufnehmer zur Messung der Wehentätigkeit zusammen mit dem mütterlichen Puls und dem fetalen und mütterlichen EKG. Unser revolutionärer Aufnehmer, der automatische Koinzidenzprüfung durch genaue Messung des fetalen und mütterlichen EKGs und des mütterlichen Pulses verbessert, ohne dass ein zusätzlicher SpO2- oder MEKG-Sensor erforderlich ist. Für den Fetalmonitor ist die neueste L.3 Software erforderlich.
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