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Die Avalon FM Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind sind die ersten Monitore überhaupt, die eine automatische Koinzidenzprüfung mittels Smart Pulse bieten. Das separate Erfassen der fetalen und der mütterlichen Herzfrequenz sorgt für eine höhere Diagnosesicherheit.
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Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen
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Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung
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Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm
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Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung
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Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse
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Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität
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Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
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Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung
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Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung
Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick
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Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen
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Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung
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Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm
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Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung
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Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse
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Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität
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Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
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Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung
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Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick
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|Überwachungsphase
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|Patiententyp
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|Kurvenanzeige
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|Extern gemessene fetale Parameter
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|Überwachung von Zwillingen
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|Überwachung von Drillingen
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|Intern gemessene fetale Parameter
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|Smart Pulse Technologie
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|Mütterliche Parameter
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|Automatische Koinzidenzprüfung
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|Kineto-CTG
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|PS/2-Schnittstellen
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|Videoausgang
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|Rückseitiger Anschluss für Avalon CTS
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|Systemschnittstelle (optional)
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|PS/2-Schnittstellen
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|Videoausgang
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|Rückseitige Schnittstelle für Avalon CTS
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|NST-Zeitgeber
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|NST-CTG-Befundung (optional)
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|Datenpuffer
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|Gewicht des Systems
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|Bildschirm
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|Touchscreen-Bedienung
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|Überwachungsphase
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|Patiententyp
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|Kurvenanzeige
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|Patiententyp
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|Extern gemessene fetale Parameter
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|Mütterliche Parameter
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|Automatische Koinzidenzprüfung
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|Kineto-CTG
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|Rückseitiger Anschluss für Avalon CTS
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|Systemschnittstelle (optional)
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|NST-Zeitgeber
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Der Avalon CL WLAN-Reichweite-Pod erhöht die Signalreichweite von Avalon CL Aufnehmern und dem Avalon CL F&M-Pod mit Patch über die WLAN-Infrastruktur des Krankenhauses. Die kabellose Avalon Lösung vereint Komfort und Vielseitigkeit mit Benutzerfreundlichkeit und bietet der Patientin während des gesamten Versorgungszeitraums, insbesondere während der Entbindung, ein Versorgungsumfeld ohne störende Kabel.
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Die Avalon FM Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind sind die ersten Monitore überhaupt, die eine automatische Koinzidenzprüfung mittels Smart Pulse bieten. Das separate Erfassen der fetalen und der mütterlichen Herzfrequenz sorgt für eine höhere Diagnosesicherheit.
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Das Kreißsaal-Datenmanagementsystem Philips IntelliSpace Perinatal bietet eine umfassende Abdeckung aller Aspekte der geburtshilflichen Betreuung – von den ersten Vorsorgeterminen bis hin zu Entbindung und Nachsorgeterminen.
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