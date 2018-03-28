Suchbegriffe

DE
FR

Avalon FM50

Monitor zur Überwachung von Mutter und Kind

Ähnliche Produkte finden

Die Avalon FM Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind sind die ersten Monitore überhaupt, die eine automatische Koinzidenzprüfung mittels Smart Pulse bieten. Das separate Erfassen der fetalen und der mütterlichen Herzfrequenz sorgt für eine höhere Diagnosesicherheit.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Umfassende fetales Monitoring
Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen
Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.
Weitere Informationen
Umfassende fetales Monitoring
Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung
Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.
Weitere Informationen
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.
Großer Farbbildschirm
Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm
Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.
Weitere Informationen
Großer Farbbildschirm
Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung
Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.
Weitere Informationen
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.
Smart Pulse
Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse
Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.
Weitere Informationen
Smart Pulse
Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.
Optionaler externer Touchscreen
Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität
Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.
Weitere Informationen
Optionaler externer Touchscreen
Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.
Monitoring von Drillingen
Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen
Monitoring von Drillingen
Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.
Smart-Aufnehmer
Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung
Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.
Weitere Informationen
Smart-Aufnehmer
Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.
Messung zahlreicher Parameter
Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick
Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.
Weitere Informationen
Messung zahlreicher Parameter
Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.
  • Umfassende fetales Monitoring
  • Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
  • Großer Farbbildschirm
  • Hohe Zuverlässigkeit
Alle Eigenschaften ansehen
Umfassende fetales Monitoring
Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen
Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.
Weitere Informationen
Umfassende fetales Monitoring
Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Umfassende fetales Monitoring bei komplexen Fällen

Bei komplexeren Fällen bieten die Avalon FM40 und FM50 Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind darüber hinaus extern und intern gemessene Fetalparameter wie Ultraschall, Kindsbewegungen, direkt gemessene fetale Herzfrequenz, Wehentätigkeit und intrauterinen Druck sowie Blutdruck, Pulsfrequenz, EKG und SpO2 der Mutter.
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung
Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.
Weitere Informationen
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine kontinuierliche Versorgung

Die Avalon Monitore FM40 und FM50 zur Überwachung von Mutter und Kind können mit dem Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten geburtshilflichen Versorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingsstation bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.
Großer Farbbildschirm
Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm
Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.
Weitere Informationen
Großer Farbbildschirm
Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm

Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung
Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.
Weitere Informationen
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Hohe Zuverlässigkeit sorgt für zusätzliche Unterstützung

Mit der Serie Avalon FM verfügen Sie über kontinuierliche Daten durch die interne Speichermöglichkeit, die Möglichkeit des Akkubetriebs und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.
Smart Pulse
Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse
Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.
Weitere Informationen
Smart Pulse
Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Automatische Koinzidenzprüfung mit Smart Pulse

Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung sowie die automatische Erfassung des mütterlichen Pulses über den Toco MP Aufnehmer, ohne dass SpO2 oder EKG der Mutter separat überwacht werden müssen.
Optionaler externer Touchscreen
Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität
Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.
Weitere Informationen
Optionaler externer Touchscreen
Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität

Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikteam die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet eine einfache Übersicht für die werdende Mutter, ihre Begleitung und das Klinikteam.
Monitoring von Drillingen
Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen
Monitoring von Drillingen
Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Mehr Möglichkeiten dank der Funktionalität zur Überwachung von Drillingen

Die Avalon FM Serie ermöglicht das Monitoring von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. Auf diese Weise kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.
Smart-Aufnehmer
Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung
Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.
Weitere Informationen
Smart-Aufnehmer
Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung

Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.
Messung zahlreicher Parameter
Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick
Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.
Weitere Informationen
Messung zahlreicher Parameter
Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick

Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht das Monitoring zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integriertes Monitoring der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks sowie externes Monitoring von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Das SpO2-Monitoring der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Dokumentation

Broschüre (2)

Broschüre

Broschüre (2)

Broschüre

Alle Dokumentationen ansehen

Broschüre (2)

Broschüre

Technische Daten

Allgemein
Allgemein
Überwachungsphase
  • Intrapartum
Patiententyp
  • Mutter und Kind
Kurven
Kurven
Kurvenanzeige
  • DEKG, MEKG
Parameter
Parameter
Extern gemessene fetale Parameter
  • US/Toco
Überwachung von Zwillingen
  • Standard
Überwachung von Drillingen
  • Optional
Intern gemessene fetale Parameter
  • DEKG, IUP
Smart Pulse Technologie
  • Standard
Mütterliche Parameter
  • Puls, MEKG, NBP, SpO2
Automatische Koinzidenzprüfung
  • Standard
Kineto-CTG
  • Standard
Schnittstellen
Schnittstellen
PS/2-Schnittstellen
  • Optional
Videoausgang
  • Optional
Rückseitiger Anschluss für Avalon CTS
  • Standard
Schnittstellen
Schnittstellen
Systemschnittstelle (optional)
  • Seriell, LAN
PS/2-Schnittstellen
  • Optional
Videoausgang
  • Optional
Rückseitige Schnittstelle für Avalon CTS
  • Standard
Messwerte
Messwerte
NST-Zeitgeber
  • Standard
NST-CTG-Befundung (optional)
  • Bis zu drei fetale Herzfrequenzen (FHF)
Datenspeicherung
Datenspeicherung
Datenpuffer
  • Bis zu einer Stunde
Gewicht
Gewicht
Gewicht des Systems
  • &lt; 9,0 kg
Bildschirm
Bildschirm
Bildschirm
  • 6,5 Zoll/16,51 cm
Touchscreen-Bedienung
  • Standard
Allgemein
Allgemein
Überwachungsphase
  • Intrapartum
Patiententyp
  • Mutter und Kind
Kurven
Kurven
Kurvenanzeige
  • DEKG, MEKG
Alle Technische Daten ansehen
Allgemein
Allgemein
Überwachungsphase
  • Intrapartum
Patiententyp
  • Mutter und Kind
Kurven
Kurven
Kurvenanzeige
  • DEKG, MEKG
Parameter
Parameter
Extern gemessene fetale Parameter
  • US/Toco
Überwachung von Zwillingen
  • Standard
Überwachung von Drillingen
  • Optional
Intern gemessene fetale Parameter
  • DEKG, IUP
Smart Pulse Technologie
  • Standard
Mütterliche Parameter
  • Puls, MEKG, NBP, SpO2
Automatische Koinzidenzprüfung
  • Standard
Kineto-CTG
  • Standard
Schnittstellen
Schnittstellen
PS/2-Schnittstellen
  • Optional
Videoausgang
  • Optional
Rückseitiger Anschluss für Avalon CTS
  • Standard
Schnittstellen
Schnittstellen
Systemschnittstelle (optional)
  • Seriell, LAN
PS/2-Schnittstellen
  • Optional
Videoausgang
  • Optional
Rückseitige Schnittstelle für Avalon CTS
  • Standard
Messwerte
Messwerte
NST-Zeitgeber
  • Standard
NST-CTG-Befundung (optional)
  • Bis zu drei fetale Herzfrequenzen (FHF)
Datenspeicherung
Datenspeicherung
Datenpuffer
  • Bis zu einer Stunde
Gewicht
Gewicht
Gewicht des Systems
  • &lt; 9,0 kg
Bildschirm
Bildschirm
Bildschirm
  • 6,5 Zoll/16,51 cm
Touchscreen-Bedienung
  • Standard

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.