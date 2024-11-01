Le capteur à ultrasons Avalon mesure le rythme cardiaque fœtal. Il constitue une solution pertinente pour répondre à vos besoins cliniques variés et surveiller les grossesses uniques ou multiples grâce à un signal fiable et homogène.
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