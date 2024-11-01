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Der Avalon Ultraschallaufnehmer misst die fetale Herzfrequenz. Er ist eine sichere Wahl, um Ihren dynamischen klinischen Anforderungen gerecht zu werden und Einlinge oder Mehrlinge mit einem homogenen und zuverlässigen Signal zu überwachen.

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Eigenschaften
Fetale und mütterliche Daten
Liefert fetale und mütterliche Daten

Liefert fetale und mütterliche Daten

Der Aufnehmer kann als Parameter-Modul angesehen werden, das zur Übertragung von fetalen und mütterlichen Daten an den Fetalmonitor angeschlossen werden kann.

Liefert fetale und mütterliche Daten

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Liefert fetale und mütterliche Daten

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Fetale und mütterliche Daten
Liefert fetale und mütterliche Daten

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D-förmige Stecker
D-förmige Stecker für einen einfachen Anschluss

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D-förmige Stecker, die nach dem praktischen Plug-and-Play-Prinzip eine einfache Verbindung mit einem beliebigen Fetalaufnehmeranschluss am Fetalmonitor ermöglichen.

D-förmige Stecker für einen einfachen Anschluss

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D-förmige Stecker für einen einfachen Anschluss

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Liefert fetale und mütterliche Daten

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D-förmige Stecker für einen einfachen Anschluss

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Technische Daten

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Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • max. 95% relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C
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  • –500 bis 3000 m
Temperatur bei Lagerung/Transport
  • –20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • max. 90% relative Luftfeuchtigkeit bei 60 °C
Höhe über NHN bei Lagerung/Transport
  • –500 m bis 13100 m
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