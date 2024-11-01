Der Avalon Ultraschallaufnehmer misst die fetale Herzfrequenz. Er ist eine sichere Wahl, um Ihren dynamischen klinischen Anforderungen gerecht zu werden und Einlinge oder Mehrlinge mit einem homogenen und zuverlässigen Signal zu überwachen.
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