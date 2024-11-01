Le capteur ECG/PIU Avalon permet de mesurer l’ECG maternel/fœtal et la pression intra-utérine. Il associe efficacité et flexibilité dans un même capteur, ce qui facilite la surveillance des mesures maternelles/fœtales internes ou externes.
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