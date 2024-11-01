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Avalon ECG/IUP

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Le capteur ECG/PIU Avalon permet de mesurer l’ECG maternel/fœtal et la pression intra-utérine. Il associe efficacité et flexibilité dans un même capteur, ce qui facilite la surveillance des mesures maternelles/fœtales internes ou externes.

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Caractéristiques
Données fœtales et maternelles
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Le capteur fonctionne comme un module de mesure qui peut être connecté au moniteur fœtal pour fournir des données fœtales et maternelles.

Données fœtales et maternelles

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Connecteurs en D
Connecteurs en D qui facilitent la connexion

Connecteurs en D qui facilitent la connexion

Les connecteurs en D facilitent la connexion à toute prise pour capteur fœtal correspondante du moniteur fœtal, simplifiant ainsi la connectivité “plug-and-play”.

Connecteurs en D qui facilitent la connexion

Connecteurs en D qui facilitent la connexion
Les connecteurs en D facilitent la connexion à toute prise pour capteur fœtal correspondante du moniteur fœtal, simplifiant ainsi la connectivité “plug-and-play”.

Connecteurs en D qui facilitent la connexion

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Connecteurs en D
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Intégration

Intégration

Permet l’intégration de plusieurs mesures dans un seul capteur, ce qui rend la surveillance plus flexible et réduit le nombre de capteurs requis.

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Fiche technique

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • Max. 95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de stockage/transport
  • -20 °C à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • Max. 90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
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