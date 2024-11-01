Der Avalon EKG/IUP-Aufnehmer misst das fetale/mütterliche EKG und den intrauterinen Druck. Er vereint Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem Aufnehmer und ermöglicht die komfortable Überwachung von internen oder externen Parametern bei Mutter und Kind.
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