EPIQ Elite

Le système EPIQ Elite Elevate Plus† fournit une imagerie de qualité et des informations cliniques personnalisées pour aider les cliniciens à donner des réponses rapides et fiables à un plus grand nombre de patients dans le monde entier. Le système EPIQ Elite est doté d’outils d’intelligence avancés et d’un niveau de performances élevé pour répondre aux défis des pratiques actuelles les plus exigeantes. Elevate Plus est disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.

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