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eV14-2v Transducer

Sonde endovaginale large bande très performante

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Cette solution à sonde unique haute performance pour les examens d’imagerie GYN et OB 1er trimestre offre une résolution très élevée, une meilleure pénétration et des fonctionnalités 3D/4D avancées dans une conception ergonomique et légère. Une visualisation améliorée, une meilleure sensibilité Doppler couleur et un champ d’acquisition plus large favorisent un diagnostic fiable malgré les diverses exigences de l’examen endovaginal. Reportez-vous aux caractéristiques ci-dessous.

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Caractéristiques
Simplifiez votre processus de travail grâce à une solution d’échographie endovaginale à sonde unique
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Cette sonde légère et ergonomique offre à la fois une résolution élevée et une grande pénétration, tout en contribuant à réduire le temps d’examen, la charge de travail et les coûts.

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Fiche technique

Specifications
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Technologie
  • PureWave
Nombre d’éléments
  • 218
Gamme de fréquences
  • 14-2 MHz
Type de sonde
  • Convexe
Ouverture
  • 10,5 millimètre
Champ d’acquisition
  • 180°
Volume du champ d’acquisition
  • 120° x 80°
Applications
  • OB premier trimestre, examen gynécologique du bassin, fertilité, OB cœur fœtal
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
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Technologie
  • PureWave
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Technologie
  • PureWave
Nombre d’éléments
  • 218
Gamme de fréquences
  • 14-2 MHz
Type de sonde
  • Convexe
Ouverture
  • 10,5 millimètre
Champ d’acquisition
  • 180°
Volume du champ d’acquisition
  • 120° x 80°
Applications
  • OB premier trimestre, examen gynécologique du bassin, fertilité, OB cœur fœtal
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
  • Disponibilité variable suivant les pays où aucun recalage supplémentaire n’est requis. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.

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