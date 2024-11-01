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eV14-2v Transducer

Transvaginaler Hochleistungs-Breitband-Schallkopf

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Die leistungsstarke Schallkopf-Komplettlösung für die Gynäkologie und frühe Schwangerschaft bietet eine hervorragende Auflösung, größere Eindringtiefe und erweiterte 3D/4D-Funktionen in einem leichten, ergonomischen Design. Verbesserte Visualisierung, höhere Farbempfindlichkeit und ein größeres Sichtfeld ermöglichen eine zuverlässige Diagnose bei den unterschiedlichsten Anforderungen des transvaginalen Scannens. Nachfolgend finden Sie die technischen Daten.

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Eigenschaften
Einfacher Arbeitsablauf mit einer Schallkopf-Komplettlösung für den transvaginalen Ultraschall
Einfacher Arbeitsablauf mit einer Schallkopf-Komplettlösung für den transvaginalen Ultraschall

Einfacher Arbeitsablauf mit einer Schallkopf-Komplettlösung für den transvaginalen Ultraschall

Dieser leichte, ergonomische Schallkopf bietet sowohl Auflösung als auch Eindringvermögen und spart somit Zeit, Aufwand und Kosten.

Einfacher Arbeitsablauf mit einer Schallkopf-Komplettlösung für den transvaginalen Ultraschall

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Dieser leichte, ergonomische Schallkopf bietet sowohl Auflösung als auch Eindringvermögen und spart somit Zeit, Aufwand und Kosten.

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Dieser leichte, ergonomische Schallkopf bietet sowohl Auflösung als auch Eindringvermögen und spart somit Zeit, Aufwand und Kosten.
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Dieser leichte, ergonomische Schallkopf bietet sowohl Auflösung als auch Eindringvermögen und spart somit Zeit, Aufwand und Kosten.

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Dieser leichte, ergonomische Schallkopf bietet sowohl Auflösung als auch Eindringvermögen und spart somit Zeit, Aufwand und Kosten.
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Einfacher Arbeitsablauf mit einer Schallkopf-Komplettlösung für den transvaginalen Ultraschall
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Dieser leichte, ergonomische Schallkopf bietet sowohl Auflösung als auch Eindringvermögen und spart somit Zeit, Aufwand und Kosten.

Technische Daten

Specifications
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Technologie
  • PureWave
Anzahl der Elemente
  • 218
Frequenzbereich
  • 14-2 MHz
Sondentyp
  • Convex
Öffnung
  • 10,5 mm
Sichtfeld
  • 180°
Volumen des Sichtfelds
  • 120° x 80°
Anwendungen
  • Frühe Schwangerschaft, Gynäkologie Becken, Fruchtbarkeit, fetales Herz
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Specifications
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Technologie
  • PureWave
Anzahl der Elemente
  • 218
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Specifications
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Technologie
  • PureWave
Anzahl der Elemente
  • 218
Frequenzbereich
  • 14-2 MHz
Sondentyp
  • Convex
Öffnung
  • 10,5 mm
Sichtfeld
  • 180°
Volumen des Sichtfelds
  • 120° x 80°
Anwendungen
  • Frühe Schwangerschaft, Gynäkologie Becken, Fruchtbarkeit, fetales Herz
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
  • Nur in bestimmten Ländern erhältlich, in denen keine zusätzliche Registrierung erforderlich ist. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.

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