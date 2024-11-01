Die leistungsstarke Schallkopf-Komplettlösung für die Gynäkologie und frühe Schwangerschaft bietet eine hervorragende Auflösung, größere Eindringtiefe und erweiterte 3D/4D-Funktionen in einem leichten, ergonomischen Design. Verbesserte Visualisierung, höhere Farbempfindlichkeit und ein größeres Sichtfeld ermöglichen eine zuverlässige Diagnose bei den unterschiedlichsten Anforderungen des transvaginalen Scannens. Nachfolgend finden Sie die technischen Daten.
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