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Innovation pratique – Le masque le plus léger et le plus petit qui présente un contact minimal avec le visage et offre simplicité, confort et étanchéité.
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Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*
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Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*
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Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*
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Simplicité d’utilisation
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Recommandé par les cliniciens
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Recommandé par les cliniciens
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Les patients présentant une pilosité faciale, des prothèses dentaires, des anomalies faciales, un abaissement de l’arête nasale ou souffrant de claustrophobie ont besoin d’un masque confortable. FitLife représente la solution complète capable de convenir à ces patients.
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Wisp combines the performance and comfort of a nasal mask with the aesthetic elegance of a pillows mask. With its minimally invasive design and superior seal, Wisp delivers the comfort and performance your patients deserve.
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