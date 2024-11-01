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Masque nasal

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Innovation pratique – Le masque le plus léger et le plus petit qui présente un contact minimal avec le visage et offre simplicité, confort et étanchéité.

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Caractéristiques
Masque nasal léger et petit
Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*

Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*

Pico offre une alternative pratique, confortable, simple à utiliser et facile à mettre en place, tout en fournissant un niveau de soin élevé. En réalité, les cliniciens ont indiqué que Pico était plus facile à utiliser que les masques nasaux leaders sur le marché, ce qui en fait un accessoire idéal pour l’optimisation de votre matériel existant et l’adaptation pour de nouveaux patients.*

Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*

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Pico offre une alternative pratique, confortable, simple à utiliser et facile à mettre en place, tout en fournissant un niveau de soin élevé. En réalité, les cliniciens ont indiqué que Pico était plus facile à utiliser que les masques nasaux leaders sur le marché, ce qui en fait un accessoire idéal pour l’optimisation de votre matériel existant et l’adaptation pour de nouveaux patients.*

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Masque nasal léger et petit
Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*

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Pico offre une alternative pratique, confortable, simple à utiliser et facile à mettre en place, tout en fournissant un niveau de soin élevé. En réalité, les cliniciens ont indiqué que Pico était plus facile à utiliser que les masques nasaux leaders sur le marché, ce qui en fait un accessoire idéal pour l’optimisation de votre matériel existant et l’adaptation pour de nouveaux patients.*
Convient à +98 % des patients*
Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*

Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*

Pico offre aux patients un masque simple à utiliser et parfaitement étanche, qui leur permet même de regarder la télévision ou de lire.

Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*

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Pico offre aux patients un masque simple à utiliser et parfaitement étanche, qui leur permet même de regarder la télévision ou de lire.

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Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*

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Pico offre aux patients un masque simple à utiliser et parfaitement étanche, qui leur permet même de regarder la télévision ou de lire.
Simplicité d’utilisation
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Simplicité d’utilisation

Les thérapeutes respiratoires et les techniciens formés au sommeil ont indiqué que Pico était plus simple à utiliser et à mettre en place que les masques nasaux classiques leaders sur le marché et qu’il permettait d’obtenir une bonne étanchéité plus facilement.

Simplicité d’utilisation

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Les thérapeutes respiratoires et les techniciens formés au sommeil ont indiqué que Pico était plus simple à utiliser et à mettre en place que les masques nasaux classiques leaders sur le marché et qu’il permettait d’obtenir une bonne étanchéité plus facilement.

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Les thérapeutes respiratoires et les techniciens formés au sommeil ont indiqué que Pico était plus simple à utiliser et à mettre en place que les masques nasaux classiques leaders sur le marché et qu’il permettait d’obtenir une bonne étanchéité plus facilement.
Recommandé par les cliniciens
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Les thérapeutes respiratoires et les techniciens formés au sommeil recommanderaient Pico plutôt que les masques nasaux classiques leaders sur le marché.

Recommandé par les cliniciens

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Recommandé par les cliniciens
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  • Masque nasal léger et petit
  • Convient à +98 % des patients*
  • Simplicité d’utilisation
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  • *Données archivées. Internal Marketing Survey 2013.

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