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Pico

Nasenmaske

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Klein, einfach und schnell dicht - manchmal muss es einfach schnell gehen. Dann führt die neue Pico Nasen-Maske sofort zum Ergebnis: Dank der patentierten und bewährten Auto-Seal-Technologie ist fast kein manuelles Anpassen nötig.

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Eigenschaften
Einfache Handhabung
Einfache Handhabung

Einfache Handhabung

Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.

Einfache Handhabung

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Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.

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Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
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Einfache Handhabung
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Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Schnelle Anpassung

Schnelle Anpassung

Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.

Schnelle Anpassung

Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.

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Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
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Einfache Handhabung
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Technische Daten

Bestellinformationen
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Artikelnr.
  • Produktbeschreibung
1104915
  • Pico-Maske Kopfband, Größe S/M
1104916
  • Pico-Maske Kopfband, Größe L
1104917
  • Pico-Maske Kopfband, Größe XL
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  • *Daten liegen Philips vor. Interne Marketing-Erhebung 2013.

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