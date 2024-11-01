Klein, einfach und schnell dicht - manchmal muss es einfach schnell gehen. Dann führt die neue Pico Nasen-Maske sofort zum Ergebnis: Dank der patentierten und bewährten Auto-Seal-Technologie ist fast kein manuelles Anpassen nötig.
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Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Einfache Handhabung
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Einfache Handhabung
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Schnelle Anpassung
Schnelle Anpassung
Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
Schnelle Anpassung
Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
Schnelle Anpassung
Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Einfache Handhabung
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Einfache Handhabung
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Mit Maskenkissen in nur drei Größen bietet die Pico dem Patienten so viel Individualität wie nötig, zugleich erspart sie dem medizinischen Fachpersonal und Versorger aber unnötige Komplexität. Das kleine Kissen ist einfach vom Maskenrahmen zu trennen und ebenso schnell wieder anzufügen. Reinigung und Pflege der Masken macht den Patienten keine Mühe.
Schnelle Anpassung
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Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
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Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
Schnelle Anpassung
Das innovative, leichte Design der Nasen-Maske zeichnet sich durch eine selbstregulierende Abdichtung und einen stabilen Sitz aus. Die einzigen erforderlichen Handgriffe zur Anpassung des schmalen Kopfbandes erfolgen intuitiv – somit ist das Anlegen denkbar einfach. Das erleichtert den Anpassungsprozess und ermöglicht dem Patienten eine effiziente Therapie.
*Daten liegen Philips vor. Interne Marketing-Erhebung 2013.
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