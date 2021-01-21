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Ingenia Ambition 1.5T X

Proposez des services IRM quotidiens d’excellence, sans hélium

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Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement fermé, le système Ingenia Ambition X vous permet d’être plus productif lors de vos opérations IRM sans hélium¹. Il offre une superbe qualité d’image, même pour les cas les plus complexes, et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite² avec la technologie d’accélération Compressed SENSE pour toutes les anatomies, dans des acquisitions 2D et 3D. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par la simplification de la prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient. En outre, l’Ingenia Ambition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.

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Caractéristiques
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
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Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction

L’aimant BlueSeal n’a pas besoin de tube de quench, ce qui réduit considérablement les coûts de construction. Par ailleurs, Philips BlueSeal pèse environ 900 kg de moins que son prédécesseur¹ pour simplifier l’installation, limiter les adaptations du sol et réduire encore davantage les coûts de construction.

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Offre une expérience visuelle immersive
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.

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Philips : pour une assistance à vie
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Philips : pour une assistance à vie

Profitez de la facilité de maintenance à distance, de la maintenance prédictive grâce à l’IA¹², des mises à jour fréquentes du système, du remplacement perpétuel des antennes et du financement sur mesure pour vous aider à améliorer la disponibilité du système et à gérer votre coût de propriété total, tout au long de la durée de vie de votre système.

Philips : pour une assistance à vie

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Augmentation. Productivité. SmartWorkflow

Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow

Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.

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Documentation

Brochure (1)

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Fiche technique

Système d’aimant hermétique
Système d’aimant hermétique
Puissance du champ
  • 1.5T
Système à tunnel
  • 70 cm
Poids de l’aimant
  • 2 300 kg
Homogénéité type VEFF
  • ≤ 0,9 ppm (à 45 cm DSV)
Technologie de microrefroidissement
  • Oui
Champ d’acquisition maximal
  • 55 cm
Type de contrôleurs à aimant
  • Numérique, intelligent et adaptable
Taux d’évaporation des cryogènes
  • Non applicable, entièrement fermé
Exigences relatives au tube de quench
  • Non applicable, entièrement fermé
Gradients Omega HP
Gradients Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
  • 45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
  • 200 T/m/s
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
  • 3,4 m x 5,3 m
Hauteur de plafond (minimum)
  • 2,56 m
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
  • Canaux indépendants
Emplacement du convertisseur analogique-numérique (ADC)
  • À l’intérieur de l’antenne, à proximité des éléments récepteurs
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
  • Entièrement numérique
dStream
  • Oui
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Préparation guidée de l’examen
  • Oui
Centrage automatique du patient
  • Oui
Déclenchement respiratoire sans contact
  • Oui
Démarrage de l’examen en salle
  • Oui
ScanWise Implant
  • Oui
Planification et acquisition automatisées
  • Oui
Accompagnement automatisé des patients
  • Oui
Post-traitement automatisé
  • Oui
Système d’aimant hermétique
Système d’aimant hermétique
Puissance du champ
  • 1.5T
Système à tunnel
  • 70 cm
Gradients Omega HP
Gradients Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
  • 45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
  • 200 T/m/s
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Système d’aimant hermétique
Système d’aimant hermétique
Puissance du champ
  • 1.5T
Système à tunnel
  • 70 cm
Poids de l’aimant
  • 2 300 kg
Homogénéité type VEFF
  • ≤ 0,9 ppm (à 45 cm DSV)
Technologie de microrefroidissement
  • Oui
Champ d’acquisition maximal
  • 55 cm
Type de contrôleurs à aimant
  • Numérique, intelligent et adaptable
Taux d’évaporation des cryogènes
  • Non applicable, entièrement fermé
Exigences relatives au tube de quench
  • Non applicable, entièrement fermé
Gradients Omega HP
Gradients Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
  • 45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
  • 200 T/m/s
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
  • 3,4 m x 5,3 m
Hauteur de plafond (minimum)
  • 2,56 m
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
  • Canaux indépendants
Emplacement du convertisseur analogique-numérique (ADC)
  • À l’intérieur de l’antenne, à proximité des éléments récepteurs
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
  • Entièrement numérique
dStream
  • Oui
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Préparation guidée de l’examen
  • Oui
Centrage automatique du patient
  • Oui
Déclenchement respiratoire sans contact
  • Oui
Démarrage de l’examen en salle
  • Oui
ScanWise Implant
  • Oui
Planification et acquisition automatisées
  • Oui
Accompagnement automatisé des patients
  • Oui
Post-traitement automatisé
  • Oui
  • 1. Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO.
  • 2. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
  • 3. Nécessite une connexion à distance.
  • 4. À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
  • 5. Même dans les rares cas où l’aimant n’est plus scellé, la quantité négligeable d’hélium qui s’échappe n’aurait aucune conséquence importante sur l’oxygène dans la salle.
  • 6. Par rapport à une station de travail.
  • 7. La technologie Adaptive-C-SENSE utilisée par SmartSpeed a remporté le défi Fast MRI Challenge organisé par Facebook et New York Langone Health en 2019.
  • 8. Par rapport à Philips SENSE.
  • 9. En moyenne, mesure effectuée sur un échantillon de sites provenant de la base installée IRM Philips.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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