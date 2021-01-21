Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement fermé, le système Ingenia Ambition X vous permet d’être plus productif lors de vos opérations IRM sans hélium¹. Il offre une superbe qualité d’image, même pour les cas les plus complexes, et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite² avec la technologie d’accélération Compressed SENSE pour toutes les anatomies, dans des acquisitions 2D et 3D. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par la simplification de la prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient. En outre, l’Ingenia Ambition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.
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Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
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L’aimant BlueSeal n’a pas besoin de tube de quench, ce qui réduit considérablement les coûts de construction. Par ailleurs, Philips BlueSeal pèse environ 900 kg de moins que son prédécesseur¹ pour simplifier l’installation, limiter les adaptations du sol et réduire encore davantage les coûts de construction.
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Offre une expérience visuelle immersive
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
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Philips : pour une assistance à vie
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Profitez de la facilité de maintenance à distance, de la maintenance prédictive grâce à l’IA¹², des mises à jour fréquentes du système, du remplacement perpétuel des antennes et du financement sur mesure pour vous aider à améliorer la disponibilité du système et à gérer votre coût de propriété total, tout au long de la durée de vie de votre système.
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Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
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Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
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Philips : pour une assistance à vie
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Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
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2. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
3. Nécessite une connexion à distance.
4. À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
5. Même dans les rares cas où l’aimant n’est plus scellé, la quantité négligeable d’hélium qui s’échappe n’aurait aucune conséquence importante sur l’oxygène dans la salle.
6. Par rapport à une station de travail.
7. La technologie Adaptive-C-SENSE utilisée par SmartSpeed a remporté le défi Fast MRI Challenge organisé par Facebook et New York Langone Health en 2019.
8. Par rapport à Philips SENSE.
9. En moyenne, mesure effectuée sur un échantillon de sites provenant de la base installée IRM Philips.
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