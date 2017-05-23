Choosing a new ultrasound system is all about balance. You need accurate diagnostic information quickly, a simplified yet intuitive user interface, and easy access to critical features, along with an ergonomic design and the latest technology.
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Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Performance you can see
Performance you can see
Affiniti 50’s precision beamforming, Tissue Specific Presets (TSP), and efficiency and automation tools deliver both performance and workflow for confident throughput. The system’s outstanding image quality combines with advanced clinical functionality, including elastography and Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Performance you can see
Affiniti 50’s precision beamforming, Tissue Specific Presets (TSP), and efficiency and automation tools deliver both performance and workflow for confident throughput. The system’s outstanding image quality combines with advanced clinical functionality, including elastography and Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
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MFI
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
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Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Comfort meets competence
Comfort meets competence
Philips leverages the experiences of its customers to design Affiniti 50 to address the challenges of daily scanning. We understand the reality of tight spaces, high patient volume, technically difficult patients and time constraints, and we’ve designed the system with thoughtful details to help lighten your workload.
Comfort meets competence
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Comfort meets competence
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A smart investment
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The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
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The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
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The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
Entretien
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
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La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formation
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
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Formation
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Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Auto ElastQ
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
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Auto ElastQ
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Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
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Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
FlexVue avec Orthogonal View
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Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
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Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
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La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
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La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Performance you can see
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Affiniti 50’s precision beamforming, Tissue Specific Presets (TSP), and efficiency and automation tools deliver both performance and workflow for confident throughput. The system’s outstanding image quality combines with advanced clinical functionality, including elastography and Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
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Affiniti 50’s precision beamforming, Tissue Specific Presets (TSP), and efficiency and automation tools deliver both performance and workflow for confident throughput. The system’s outstanding image quality combines with advanced clinical functionality, including elastography and Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
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MFI
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Comfort meets competence
Comfort meets competence
Philips leverages the experiences of its customers to design Affiniti 50 to address the challenges of daily scanning. We understand the reality of tight spaces, high patient volume, technically difficult patients and time constraints, and we’ve designed the system with thoughtful details to help lighten your workload.
Comfort meets competence
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A smart investment
A smart investment
The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
A smart investment
The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
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The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
The Affiniti 50 boasts a low total cost of ownership, making it a smart investment. To enhance uptime, it features: 1) A modular design for enhanced reliability and rapid repair 2) Philips remote services* monitoring, which corrects issues using a standard Internet connection, reducing the need for service calls 3) Access to our award-winning service organization.
Entretien
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La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
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Formation
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Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
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*Sur la base d’un panel de 20 utilisateurs
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