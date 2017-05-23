Affiniti 70

L’échographe Affiniti 70 avec Elevate Plus constitue le système le plus avancé de la gamme Affiniti. Il offre une haute qualité d’image et une suite de fonctions cliniques haut de gamme. La précision pour chaque examen d’imagerie, au quotidien : bénéficiez des performances fiables et des processus de travail intelligents qui vous permettent de vous concentrer sur les patients, et non sur l’équipement. L’Affiniti 70 avec Elevate Plus est conçu pour les environnements dynamiques. Son processus de travail rationalisé et ses solides performances permettent une meilleure prise en charge des patients au quotidien.

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