Affiniti 50 Elevate Plus bietet beeindruckende Bildgebung mit vielseitigen klinischen Funktionen und einfacher Reproduzierbarkeit bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der optimierten Arbeitsabläufe und der zuverlässigen Leistung können Sie Ihren Patient*innen jeden Tag die bestmögliche Versorgung bieten.
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Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
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Auto ElastQ
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Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Komfort trifft auf Kompetenz
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Eine sinnvolle Investition
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
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Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Auto ElastQ
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
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Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Komfort trifft auf Kompetenz
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Eine sinnvolle Investition
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
Service
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Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
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Weiterbildung
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Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
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Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.
* Basierend auf einer Stichprobengröße von 20 Anwendern
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