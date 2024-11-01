Affiniti 70 mit Elevate Plus ist das fortschrittlichste System der Affiniti-Produktreihe und bietet eine beeindruckende Bildqualität und eine Reihe erstklassiger klinischer Funktionen. Tagtäglich Präzision bei jedem Scan – mit zuverlässiger Leistung und intelligenten Arbeitsabläufen können Sie Ihre Zeit ganz den Patient*innen widmen, nicht der Technik. Affiniti 70 mit Elevate Plus ist für Umgebungen mit hohem Zeitdruck, verbesserten Arbeitsabläufen und stabiler Leistung konzipiert. So können Sie Ihren Patient*innen jeden Tag die bestmögliche Versorgung bieten.
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Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Fusion und Navigation
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
PureWave und xMatrix Technologie
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
Auto ElastQ
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Fusion und Navigation
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
PureWave und xMatrix Technologie
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
Affiniti – Ein neues Zeitalter beim Ultraschall der High-End-Klasse
Ein neues Ultraschallsystem muss ausgewogen sein. Affiniti bietet die neueste Technologie und ist sofort einsatzbereit. Dank seiner vereinfachten, intuitiven Benutzeroberfläche und dem leichten Zugriff auf wichtige Funktionen, die für die gewünschten Ergebnisse erforderlich sind, liegen in kürzester Zeit präzise diagnostische Informationen vor – und all dies in einem System mit ergonomischem Design, wenigen Bedienschritten und den benötigten Bedienelementen in unmittelbarer Reichweite.
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* Basierend auf einer Stichprobengröße von 20 Anwendern
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