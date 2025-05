Fusion et navigation

Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.