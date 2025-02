Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail

Les processus de travail actuels doivent pouvoir être adaptés rapidement. Il est possible d’ajuster le moniteur IntelliVue MX400 en fonction de l’évolution de l’état du patient, de façon à répondre à la plupart des exigences de surveillance en soins intensifs. Ce moniteur peut être utilisé avec le Module multi-mesure MMX***, le module IntelliVue X3*** et les extensions de mesure Philips. Le moniteur IntelliVue MX400 est conçu pour simplifier les processus cliniques. De plus, il peut s’interfacer avec d’autres appareils de chevet**, ce qui évite d’utiliser un concentrateur de chevet ou un serveur d’interface. ***Ce moniteur est également compatible avec les modules MMS et IntelliVue X2.