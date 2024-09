Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX400 Patientenmonitor zu einer hervorragenden Lösung für die Neugeborenen-Intensivstation machen. Durch das Abdunkeln und Aufhellen des Bildschirms je nach gegebener Situation kann der Monitor in Neugeborenen-Stationen einen Beitrag zu den übergeordneten Zielen der entwicklungsfördernden Pflege* leisten.