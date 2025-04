Anwenderfreundlich

Der IntelliVue X3 ist in der Bedienung so einfach wie ein Smartphone. Durch einfaches Wischen mit dem Finger navigieren Sie durch die große Auswahl an Bildschirmen, die an verschiedene klinische Situationen angepasst sind. Jeder Bildschirm kann individuell mit den gewünschten Anzeigeparametern konfiguriert werden.