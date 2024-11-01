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IntelliVue 802.11 Netzwerk

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Das Klinikpersonal vertraut auf Philips IntelliVue Patientenmonitore, die ihm die benötigten Daten zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort bereitstellen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass die Patientendaten ausschließlich unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen übertragen werden.

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Nutzung der vorhandenen IT-Infrastruktur

Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien

Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.

Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien

Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.

Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien

Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.
Flexible Netzwerkoptionen

Flexible Netzwerkoptionen

Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.

Flexible Netzwerkoptionen

Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.

Flexible Netzwerkoptionen

Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Auf den Bedarf einzelner

Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten

IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.

Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten

IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.

Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten

IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
  • Nutzung der vorhandenen IT-Infrastruktur
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Nutzung der vorhandenen IT-Infrastruktur

Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien

Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.

Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien

Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.

Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien

Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.
Flexible Netzwerkoptionen

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Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.

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Auf den Bedarf einzelner

Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten

IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.

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