Das Klinikpersonal vertraut auf Philips IntelliVue Patientenmonitore, die ihm die benötigten Daten zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort bereitstellen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass die Patientendaten ausschließlich unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen übertragen werden.
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Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien
Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.
Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien
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Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien
Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.
Flexible Netzwerkoptionen
Flexible Netzwerkoptionen
Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Flexible Netzwerkoptionen
Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Flexible Netzwerkoptionen
Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Auf den Bedarf einzelner
Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten
IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten
IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten
IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
Einbindung in existierende IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien
Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.
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Philips ist besonders erfahren in der Ausarbeitung und Einrichtung von klinischen Netzwerken, die Patientendaten schnell an mehreren Zielen bereitstellen und sich in vorhandene IT-Infrastruktur und Netzwerkstrategien integrieren lassen.
Flexible Netzwerkoptionen
Flexible Netzwerkoptionen
Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Flexible Netzwerkoptionen
Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
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Philips bietet für seine IntelliVue Patientenüberwachungslösungen mehrere Netzwerkkonfigurationen und -optionen an, um eine optimale Integration in die Netzwerkstrategien Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Auf den Bedarf einzelner
Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten
IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten
IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
Auf den Bedarf einzelner Abteilungen oder ganzer Krankenhauskomplexe zugeschnitten
IntelliVue Patientenmonitoring-Lösungen können unter Nutzung bewährter IT-Standardverfahren über virtuelle lokale Netzwerke (vLAN) in Ihr krankenhausweites Netzwerk integriert werden.
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