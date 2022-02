IntelliVue MX500

Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich der Bildschirm automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt. So können die Patienten den Tagesverlauf bewusster miterleben und die Erholungsphase in einem angenehmeren Umfeld verbringen.*