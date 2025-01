IntelliVue MX500

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.