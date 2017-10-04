IntelliVue MX500

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.