Le moniteur IntelliVue MX500 allie monitorage performant et mobilité au sein d’une unité compacte. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)
Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances
Le Philips IntelliVue X3 est un moniteur compact, à utilisation mixte et portatif qui dispose d’un fonctionnement intuitif similaire à celui d’un smartphone et offre une gamme évolutive de paramètres cliniques.
L’IntelliVue MMX de Philips fonctionne avec ou sans extensions de mesure permettant d’ajouter des mesures à un moniteur patient Philips IntelliVue. En cas de transfert de patient, les câbles patient, les réglages, ainsi que les informations administratives, les données de mesure et les tendances peuvent être transférés d’un moniteur à un autre à l’aide du MMX. Les transitions sont ainsi plus rapides et vos dossiers médicaux sont exhaustifs.
Le moniteur IntelliVue MX400 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
Le moniteur patient IntelliVue MX450 allie monitorage performant et mobilité au sein d’une unité compacte. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
Le moniteur IntelliVue MX550 allie un monitorage performant au chevet du patient et la sécurité d’une batterie de secours. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
