IntelliVue MX500

Moniteur patient

Le moniteur IntelliVue MX500 allie monitorage performant et mobilité au sein d’une unité compacte. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.

Écran tactile 12” (30 cm)
Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.

Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.

Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.
Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.
Ajustement à la lumière ambiante
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.
Options de connectivité
Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Appareil portable
Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.

Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.

Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.
Identifiez instantanément les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12 pouces. Ce moniteur prend en charge le module de mesure multiparamétrique Philips (MMS), le module IntelliVue X2 et les extensions de mesure Philips. Les mesures spécialisées peuvent également être prises en charge via un maximum de trois modules de paramètre de même largeur/double largeur. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et facile d’utilisation de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins à la formation.
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs. Les patients sont ainsi plus conscients du temps qui passe et bénéficient d’une expérience de convalescence plus agréable*.
Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Le moniteur IntelliVue MX500 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un dossier patient informatisé (DPI) plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible, car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Le moniteur IntelliVue MX500 comporte également des solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX500 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

  • *Stuck, A., Clark, M.J. & Connelly, C.D. (2011) Preventing intensive care unit delirium: a patient-centered approach to reducing sleep disruption. Dimensions of Critical Care Nursing. Nov-Dec;30(6):315-20.
  • **Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste la plus récente de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10.

