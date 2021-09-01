Termes recherchés

FR
DE

Avalon beltless fetal monitoring solution

Pod sans fil de mesures fœtales et maternelles, avec patch adhésif associé

Trouver des produits similaires

En tant que soignant, vous souhaitez optimiser la mobilité et le confort de vos patientes. Les capteurs sans fil y contribuent, sans pour autant renoncer à une surveillance essentielle. Cependant, la technologie sans fil classique a ses limites, notamment lorsque les patientes présentent un IMC élevé¹ ou doivent subir une péridurale. Ainsi, la solution Avalon de surveillance fœtale et maternelle sans sangle abdominale offre une alternative.

Contactez nous
Caractéristiques
Une technologie qui évolue
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Pour en savoir plus
Une technologie qui évolue
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Pour en savoir plus
Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive

Documentation exhaustive

En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.

Documentation exhaustive

Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.

Documentation exhaustive

En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Pour en savoir plus
Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive

Documentation exhaustive

En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale

Pratique et conviviale

Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.

Pratique et conviviale

Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.

Pratique et conviviale

Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Pour en savoir plus
Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale

Pratique et conviviale

Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Format numérique, du pod à l’écran
Connexions sans fil

Connexions sans fil

À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.

Connexions sans fil

Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.

Connexions sans fil

À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Pour en savoir plus
Format numérique, du pod à l’écran
Connexions sans fil

Connexions sans fil

À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
  • Une technologie qui évolue
  • Paramètres abdominaux
  • Plusieurs mesures en parallèle
  • Utilise l’interface existante
Voir toutes les caractéristiques
Une technologie qui évolue
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Pour en savoir plus
Une technologie qui évolue
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

L’innovation qui vous offre la liberté de choisir

Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Pour en savoir plus
Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions

Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive

Documentation exhaustive

En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.

Documentation exhaustive

Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.

Documentation exhaustive

En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Pour en savoir plus
Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive

Documentation exhaustive

En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale

Pratique et conviviale

Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.

Pratique et conviviale

Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.

Pratique et conviviale

Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Pour en savoir plus
Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale

Pratique et conviviale

Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Format numérique, du pod à l’écran
Connexions sans fil

Connexions sans fil

À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.

Connexions sans fil

Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.

Connexions sans fil

À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Pour en savoir plus
Format numérique, du pod à l’écran
Connexions sans fil

Connexions sans fil

À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 10 à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • moins de 95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 10 à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • moins de 90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Performance : aRCF
Performance : aRCF
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Gamme de mesure
  • 60 à 240 bpm
Résolution sur l’écran du moniteur
  • 1 bpm
Résolution sur l’impression
  • 0,25 bpm
Précision
  • ±1 bpm
Performance : aFC
Performance : aFC
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Gamme de mesure
  • 40 à 240 bpm
Résolution sur l’écran du moniteur
  • 1 bpm
Résolution sur l’impression
  • 0,25 bpm
Précision
  • ±1 bpm
Performance : aToco
Performance : aToco
Méthode de mesure
  • Électromyographie utérine
Gamme de mesure
  • 0 à 500 μV
Résolution
  • 0 à 255 niveaux représentant 100 % de la pleine échelle
Précision
  • ±5 %
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,07 kg
Dimensions (L x H x P)
  • 63 x 20 x 49 mm
Type de batterie
  • Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jauge et compteur de cycles
Autonomie de la batterie (à pleine charge)
  • 16 heures minimum
Autonomie de la batterie
  • supérieure à 500 cycles de charge/décharge ou à 4 ans
Durée de stockage de la batterie du capteur
  • ≥ 1 an à 25 °C (les batteries doivent être chargées à 40 - 50 % tous les 6 mois)
Temps de charge de la batterie
  • ≤ 3,0 h pour une charge à 100 %
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 67 (immersion pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m)
Résistance aux chocs
  • Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement
Degré de protection contre les chocs électriques
  • Type CF
Identification du pod
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 10 à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • moins de 95 % d’humidité relative à 40 °C
Performance : aRCF
Performance : aRCF
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Gamme de mesure
  • 60 à 240 bpm
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 10 à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • moins de 95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 10 à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • moins de 90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Performance : aRCF
Performance : aRCF
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Gamme de mesure
  • 60 à 240 bpm
Résolution sur l’écran du moniteur
  • 1 bpm
Résolution sur l’impression
  • 0,25 bpm
Précision
  • ±1 bpm
Performance : aFC
Performance : aFC
Méthode de mesure
  • Électrocardiographie
Gamme de mesure
  • 40 à 240 bpm
Résolution sur l’écran du moniteur
  • 1 bpm
Résolution sur l’impression
  • 0,25 bpm
Précision
  • ±1 bpm
Performance : aToco
Performance : aToco
Méthode de mesure
  • Électromyographie utérine
Gamme de mesure
  • 0 à 500 μV
Résolution
  • 0 à 255 niveaux représentant 100 % de la pleine échelle
Précision
  • ±5 %
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,07 kg
Dimensions (L x H x P)
  • 63 x 20 x 49 mm
Type de batterie
  • Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jauge et compteur de cycles
Autonomie de la batterie (à pleine charge)
  • 16 heures minimum
Autonomie de la batterie
  • supérieure à 500 cycles de charge/décharge ou à 4 ans
Durée de stockage de la batterie du capteur
  • ≥ 1 an à 25 °C (les batteries doivent être chargées à 40 - 50 % tous les 6 mois)
Temps de charge de la batterie
  • ≤ 3,0 h pour une charge à 100 %
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 67 (immersion pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m)
Résistance aux chocs
  • Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement
Degré de protection contre les chocs électriques
  • Type CF
Identification du pod
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
  • ¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun ; 93 (6): 590-5.
  • La solution Avalon sans sangle abdominale a fait l’objet d’une évaluation clinique dans les études suivantes :
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Étude pilote de faisabilité 7, 214 (2021). DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
  • C Reis de Carvalho, P Nogueira, D Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. DOI: 10.1111/aogs.14434
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.