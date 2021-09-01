Poids 0,07 kg

Dimensions (L x H x P) 63 x 20 x 49 mm

Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jauge et compteur de cycles

Autonomie de la batterie (à pleine charge) 16 heures minimum

Autonomie de la batterie supérieure à 500 cycles de charge/décharge ou à 4 ans

Durée de stockage de la batterie du capteur ≥ 1 an à 25 °C (les batteries doivent être chargées à 40 - 50 % tous les 6 mois)

Temps de charge de la batterie ≤ 3,0 h pour une charge à 100 %

Niveau de protection contre les projections d’eau Norme IP 67 (immersion pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m)

Résistance aux chocs Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement

Degré de protection contre les chocs électriques Type CF