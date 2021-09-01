En tant que soignant, vous souhaitez optimiser la mobilité et le confort de vos patientes. Les capteurs sans fil y contribuent, sans pour autant renoncer à une surveillance essentielle. Cependant, la technologie sans fil classique a ses limites, notamment lorsque les patientes présentent un IMC élevé¹ ou doivent subir une péridurale. Ainsi, la solution Avalon de surveillance fœtale et maternelle sans sangle abdominale offre une alternative.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Format numérique, du pod à l’écran
Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
L’innovation qui vous offre la liberté de choisir
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Contrairement à la technologie ultrasons conventionnelle, notre solution sans sangle abdominale utilise les signaux ECG et EMG afin de détecter les rythmes cardiaques maternel et fœtal, ainsi que l’activité utérine, à partir de l’abdomen de la patiente.
Paramètres abdominaux
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Des libellés supplémentaires afin d’éviter les confusions
Les libellés distincts (aRCF, aFC et aToco) indiquent les sources des mesures avec clarté et cohérence.
Plusieurs mesures en parallèle
Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Documentation exhaustive
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
En utilisant la solution Avalon sans sangle abdominale conjointement avec les capteurs sans fil Avalon, vous évitez les interruptions d’enregistrement car vous n’avez pas à connecter/déconnecter les dispositifs.
Utilise l’interface existante
Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Pratique et conviviale
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Cette solution utilise la station d’accueil Avalon CL, ainsi vous n’avez pas besoin de vous encombrer d’autres dispositifs ou câbles d’interface. En effet, vous bénéficiez d’une connectivité sans fil au moniteur fœtal afin d’éviter l’enchevêtrement des câbles, ainsi que de la même simplicité d’attribution des patientes en associant le pod de mesures fœtales et maternelles CL à votre station d’accueil.
Format numérique, du pod à l’écran
Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
Connexions sans fil
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
À l’instar des autres mesures Avalon CL, la solution sans sangle abdominale numérise et traite les mesures directement. Les valeurs restent au format numérique jusqu’à l’écran, que ce soit via la station d’accueil ou via le relais à portée étendue Avalon CL, pour une surveillance continue sur toute la zone de couverture du réseau WLAN.
¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun ; 93 (6): 590-5.
La solution Avalon sans sangle abdominale a fait l’objet d’une évaluation clinique dans les études suivantes :
Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Étude pilote de faisabilité 7, 214 (2021). DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
C Reis de Carvalho, P Nogueira, D Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. DOI: 10.1111/aogs.14434
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.