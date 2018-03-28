Sécurité des données et protection des informations sensibles

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités intégrées, IntelliSpace Perinatal assure la conformité de votre établissement avec la réglementation applicable en matière de confidentialité et de sécurité. L’application comprend une fonction standard d’authentification de l’utilisateur et des données, ainsi qu’une fonction d’authentification de l’utilisateur via le service Microsoft® Active Directory. Les fichiers d’audit répertorient les dossiers patient ayant été consultés et les noms des utilisateurs, ainsi que les modifications de configuration clinique. IntelliSpace Perinatal dispose également d’un système de stockage sécurisé et de récupération d'urgence. De plus, il attribue des pseudonymes aux patients et crée des rapports réguliers.