Une solution d’antenne intégrée pour une imagerie du rachis (entier). Elle associe l’antenne Base à l’antenne FlexCoverage postérieure, intégrée dans la table. Un miroir permet d’avoir un champ visuel ouvert. Sur les systèmes à alésage large, le support de tête s’incline pour un positionnement flexible et un meilleur confort du patient.
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