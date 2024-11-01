Une solution d’antenne intégrée pour une imagerie abdominale et vasculaire périphérique. Elle comprend une antenne FlexCoverage antérieure. En association avec l’antenne FlexCoverage postérieure, elle fournit une couverture de 60 cm avec jusqu’à 32 canaux. Conception conforme et sans sangles pour favoriser le confort du patient.
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