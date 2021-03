Une solution d’antenne intégrée pour une imagerie du corps entier et du système vasculaire périphérique. Elle comprend deux antennes FlexCoverage antérieures. En association avec les antennes FlexCoverage postérieure, Tête/Cou et Base, elle fournit une couverture de 200 cm avec jusqu’à 108 canaux. Conception conforme et sans sangles pour favoriser le confort du patient.