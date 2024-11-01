Solution facile et efficace pour une mammographie bilatérale. L’antenne Sein Flex dS comprend un matelas dédié, permettant à la patiente d’être dans une position confortable, ainsi que deux grandes antennes flexibles pour des applications générales. En association avec l’antenne FlexCoverage postérieure, elle permet d’obtenir une imagerie avec jusqu’à 8 canaux.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.