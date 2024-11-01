Antenne rigide et de conception ouverte pouvant être utilisée seule ou en association avec FlexTrak Mammo. Conçue pour offrir une superbe couverture de la zone axillaire. Elle favorise le confort de la patiente grâce à un repose-tête ajustable et une rampe pour patient ayant une surface douce. L’antenne accède sans aucune difficulté au sein pour effectuer une biopsie.
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