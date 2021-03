Une solution d’antenne intégrée pour l’imagerie cérébrale, du rachis, du système neurologique entier et du système neurovasculaire. Elle comprend une antenne Tête/Cou associée à l’antenne FlexCoverage postérieure (intégrée dans la table) et à l’antenne Base. Rapport signal-bruit élevé dû à un rabat de cou flexible. Installation simple et rapide grâce à une connexion sans fil de l’antenne supérieure. Sur les systèmes à alésage large, le support de tête s’incline pour un positionnement plus flexible et un meilleur confort du patient.