L’antenne s’adapte au plus près de l’anatomie pour un excellent rapport signal-bruit. Elle est conçue pour une visualisation de haute résolution des structures fines de cartilage et des petits ligaments. L’antenne peut être légèrement tournée par rapport à la plaque de base afin de faciliter l’installation de l’antenne et d’améliorer le confort du patient.
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