Antenne conçue pour obtenir une imagerie ayant un rapport signal-bruit élevé sur un champ d’acquisition étendu du genou. Grande ouverture pour les patients en surpoids ou musclés. La conception divisée permet de simplifier l’installation du patient et une rampe assure une insertion ergonomique du patient pour assurer son confort.
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