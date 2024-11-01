SmartExam* aide à obtenir des résultats de planif. reprod.à l’aide d’un log. intelligent qui planifie auto. les géo. d’acquis. Inclut la num. des vertèbres et la corresp. auto. de la planif. de piles axiales à l’orient. du disque. Cela standardise le processus d’exam IRM tout en améliorant la cohérence des examens de suivi pr le même patient et d’un patient à l’autre.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.