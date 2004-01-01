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Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en aidant les cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – à détecter et répondre à l’évolution de l’état des patients, et assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous permet si besoin de mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes, le suivi des performances et réduit les dépenses de fonctionnement car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
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Redondance pour maintenir votre système opérationnel
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Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
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Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
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Des analyses détaillées à portée de main
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Protection des données sensibles
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Maximisation du potentiel de vos données cliniques
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Redondance pour maintenir votre système opérationnel
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Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
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Protection des données sensibles
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Le Philips IntelliVue X3 est un moniteur compact, à utilisation mixte et portatif qui dispose d’un fonctionnement intuitif similaire à celui d’un smartphone et offre une gamme évolutive de paramètres cliniques.
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L’IntelliVue MX750 est le moniteur patient le plus performant de la gamme IntelliVue en termes de soins intensifs. Il couvre un grand nombre de cas cliniques et d’applications dans le domaine des soins intensifs et de l’anesthésie. Offrant un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et le PC intégré (en option), ce moniteur intègre également des caractéristiques de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.
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Le moniteur IntelliVue MX850, avec ses capacités d’affichages multiples et multi-utilisateurs, est destiné à la prise en charge des patients les plus critiques et aux interventions les plus complexes, comme la chirurgie cardiothoracique ou de transplantation. Équipé d’un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et l’iPC (PC intégré, en option), ce moniteur est également conçu avec des fonctions de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.
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Le MX100 est un moniteur portable et autonome qui se veut le plus flexible et fiable possible. Conçu pour surveiller les patients y compris durant le transport, il est compact, léger et offre une vaste gamme évolutive de paramètres cliniques. De plus, cet appareil robuste, alimenté par batterie est équipé d’un écran tactile intégré de 15,5 cm (6,1”) et fonctionne comme un smartphone, ce qui facilite son utilisation.
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Avec l’application Care Assist, les cliniciens disposent de nombreuses fonctionnalités du poste central, ce qui leur permet de visualiser les données en temps réel et d’interagir depuis leur appareil mobile – ceci inclut notamment l’acquittement des alarmes, le début ou l’arrêt de la mesure de la pression non invasive.
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Philips Focal Point est une application de gestion opérationnelle qui regroupe, traite, stocke et présente, en quasi-temps réel, les indicateurs de performance du système et du réseau. Ce logiciel vous permet de centraliser la gestion, la maintenance et la résolution des problèmes relatifs aux produits Philips, que ce soit sur site ou à distance.
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