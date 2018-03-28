Surveillance axée sur vos patients et homogénéisation des dossiers

IntelliSpace Perinatal crée un dossier clinique contenant des informations complètes sur la mère et le nouveau-né. Les fonctions de surveillance affichent les informations transmises par les moniteurs de surveillance fœtale ainsi que les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle, et génèrent des alertes pour les événements critiques. Philips a travaillé en collaboration avec le service d’obstétrique et le laboratoire du département d’informatique du Massachusetts General Hospital¹ et s’est appuyé sur leurs connaissances, leur expertise et leurs années d’expérience pour développer IntelliSpace Perinatal.