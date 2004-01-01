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La motivation du patient est un facteur crucial du traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS)¹. Si vous cherchez à accompagner et à motiver vos patients à suivre leur traitement par PPC, encouragez-les à rejoindre plus de 2 millions d’utilisateurs du monde entier déjà inscrits à DreamMapper. DreamMapper vise à impliquer les patients et à les aider à être acteurs de leur traitement pour enfin retrouver un sommeil sain.
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Un accompagnement fondé sur la thérapie comportementale
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Facile à démarrer, facile à synchroniser
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Les patients deviennent acteurs de leur traitement
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Encouragez la collaboration au sein de votre équipe soignante grâce à l’envoi direct de données patient exploitables sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Surveillez et gérez à distance l’ensemble de vos patients atteints d’apnée du sommeil ou d’insuffisance respiratoire à l’aide d’un seul système. Améliorez l’efficacité de votre équipe et rationalisez vos processus de travail pour pouvoir vous concentrer davantage sur les priorités cliniques. Gérez votre établissement selon vos besoins, en personnalisant les rapports et les alertes pour faciliter l’identification des patients à risque et assurer une prise en charge rapide.
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La conception unique du système DreamWear propose aux patients une solution optimale, à la croisée des masques nasaux et des embouts narinaires et associant les principaux avantages des deux solutions. Les masques DreamWear sont plus confortables que les masques prescrits et offrent une plus grande liberté de mouvement aux patients, qui n’ont ainsi plus du tout la sensation de porter un masque.*
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