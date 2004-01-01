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DreamMapper

Une application récompensée conçue pour aider les patients à suivre leur traitement par PPC

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La motivation du patient est un facteur crucial du traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS)¹. Si vous cherchez à accompagner et à motiver vos patients à suivre leur traitement par PPC, encouragez-les à rejoindre plus de 2 millions d’utilisateurs du monde entier déjà inscrits à DreamMapper. DreamMapper vise à impliquer les patients et à les aider à être acteurs de leur traitement pour enfin retrouver un sommeil sain.

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Caractéristiques
Un accompagnement fondé sur la thérapie comportementale
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Nous sommes convaincus que des patients plus impliqués sont plus susceptibles de suivre assidûment leur traitement, et que ceux qui le sont moins ont besoin d’encouragements réguliers. C’est pourquoi nous avons développé un modèle d’accompagnement unique, conçu pour suivre les progrès, informer et motiver les patients tout au long de leur traitement par PPC.

Un accompagnement fondé sur la thérapie comportementale

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Nous sommes convaincus que des patients plus impliqués sont plus susceptibles de suivre assidûment leur traitement, et que ceux qui le sont moins ont besoin d’encouragements réguliers. C’est pourquoi nous avons développé un modèle d’accompagnement unique, conçu pour suivre les progrès, informer et motiver les patients tout au long de leur traitement par PPC.

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Facile à démarrer, facile à synchroniser
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Facile à démarrer, facile à synchroniser

La synchronisation Bluetooth en arrière-plan facilite grandement le transfert des données de l’appareil². La connectivité entre DreamMapper et certains appareils de traitement Philips permet d’accéder à volonté aux résultats de traitement de vos patients, à chaque phase de leur parcours.

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Les patients deviennent acteurs de leur traitement
Les patients deviennent acteurs de leur traitement

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En tant que professionnel de santé, vous ne pouvez pas toujours contrôler en personne l’assiduité de vos patients. DreamMapper permet aux patients de s’impliquer activement en suivant leurs progrès quotidiens, en définissant des objectifs et des rappels, et en valorisant le chemin accompli. Le contenu pédagogique de l’application apporte un soutien face aux problèmes techniques généraux et aux difficultés courantes liées à l’AOS. Pour préparer les consultations, DreamMapper permet également aux patients de générer des rapports qu’ils peuvent ensuite communiquer à leur équipe de soins.

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  • Un accompagnement fondé sur la thérapie comportementale
  • Facile à démarrer, facile à synchroniser
  • Les patients deviennent acteurs de leur traitement
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  • ¹William Hardy,RRT; Jeremy Powers, BS; Jeffrey G. Jasko,MS; Christy Stitt,MS;Gary Lotz,MBA;Mark S.Aloia, PhD: SleepMapper A mobile application and website to engage sleep apnea patients in PAP therapy and improve adherence to treatment: 2014
  • ²La synchronisation Bluetooth en arrière-plan est prise en charge sur les appareils iOS pour les utilisateurs de DreamStation 2 et sur certains appareils Android (non fabriqués en Chine).

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