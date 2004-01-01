Les patients deviennent acteurs de leur traitement

En tant que professionnel de santé, vous ne pouvez pas toujours contrôler en personne l’assiduité de vos patients. DreamMapper permet aux patients de s’impliquer activement en suivant leurs progrès quotidiens, en définissant des objectifs et des rappels, et en valorisant le chemin accompli. Le contenu pédagogique de l’application apporte un soutien face aux problèmes techniques généraux et aux difficultés courantes liées à l’AOS. Pour préparer les consultations, DreamMapper permet également aux patients de générer des rapports qu’ils peuvent ensuite communiquer à leur équipe de soins.