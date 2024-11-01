Thérapie des troubles respiratoires durant le sommeil et thérapies de ventilation De plus en plus de personnes souffrent d’un syndrome d’apnée obstrutive du sommeil et de troubles respiratoires. Les défis liés aux soins de ces patients augmentent donc en conséquence. Care Orchestrator est notre nouvelle application online qui facilite les interactions entre services de soins, médecins, assureurs et les patients dans toutes les phases de la thérapie. Tout le monde y gagne en efficacité et en transparence.