Care Orchestrator

Termes recherchés
Encouragez la collaboration au sein de votre équipe soignante grâce à l’envoi direct de données patient exploitables sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Surveillez et gérez à distance l’ensemble de vos patients atteints d’apnée du sommeil ou d’insuffisance respiratoire à l’aide d’un seul système. Améliorez l’efficacité de votre équipe et rationalisez vos processus de travail pour pouvoir vous concentrer davantage sur les priorités cliniques. Gérez votre établissement selon vos besoins, en personnalisant les rapports et les alertes pour faciliter l’identification des patients à risque et assurer une prise en charge rapide.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Surveillez et gérez les patients à distance
Surveillez et gérez les patients à distance
Surveillez et gérez les patients à distance
Surveillez et gérez les patients à distance
Optimisez le temps de votre équipe
Optimisez le temps de votre équipe
Optimisez le temps de votre équipe
Optimisez le temps de votre équipe
Votre établissement, votre façon de diriger
Votre établissement, votre façon de diriger
Votre établissement, votre façon de diriger
Votre établissement, votre façon de diriger
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Unifiez les équipes de soins et améliorez l’interopérabilité
Surveillez et gérez les patients à distance
Surveillez et gérez les patients à distance
Surveillez et gérez les patients à distance
Surveillez et gérez les patients à distance
Optimisez le temps de votre équipe
Optimisez le temps de votre équipe
Optimisez le temps de votre équipe
Optimisez le temps de votre équipe
Votre établissement, votre façon de diriger
Votre établissement, votre façon de diriger
Votre établissement, votre façon de diriger
Votre établissement, votre façon de diriger
Thérapie des troubles respiratoires durant le sommeil et thérapies de ventilation De plus en plus de personnes souffrent d’un syndrome d’apnée obstrutive du sommeil et de troubles respiratoires. Les défis liés aux soins de ces patients augmentent donc en conséquence. Care Orchestrator est notre nouvelle application online qui facilite les interactions entre services de soins, médecins, assureurs et les patients dans toutes les phases de la thérapie. Tout le monde y gagne en efficacité et en transparence.
Thérapie des troubles respiratoires durant le sommeil et thérapies de ventilation
De plus en plus de personnes souffrent d’un syndrome d’apnée obstrutive du sommeil et de troubles respiratoires. Les défis liés aux soins de ces patients augmentent donc en conséquence. Care Orchestrator est notre nouvelle application online qui facilite les interactions entre services de soins, médecins, assureurs et les patients dans toutes les phases de la thérapie. Tout le monde y gagne en efficacité et en transparence.
Intégration, mise en réseau, soutien Découvrez comment Care Orchestrator vous permet d'optimiser l'offre en soins
Intégration, mise en réseau, soutien
Découvrez comment Care Orchestrator vous permet d'optimiser l'offre en soins
Thérapies du sommeil et thérapies respiratoires avec un seul logiciel Care Orchestrator vous permet de contrôler et de traiter de nombreux patients souffrant de troubles respiratoires et d’optimiser vos processus. Care Orchestrator est compatible avec:
Thérapies du sommeil et thérapies respiratoires avec un seul logiciel
Care Orchestrator vous permet de contrôler et de traiter de nombreux patients souffrant de troubles respiratoires et d’optimiser vos processus.
Care Orchestrator est compatible avec:
|Navigateur client
|
|Navigateur client
|
|Navigateur client
|
Voir le produit
Voir le produit
Les appareils de traitement des troubles du sommeil par pression positive continue (PPC) DreamStation sont conçus pour être aussi faciles à utiliser et confortables que possible afin de préserver le sommeil des utilisateurs. En reliant les patients et les équipes soignantes, les dispositifs DreamStation permettent aux uns de suivre leur traitement en toute confiance, et aux autres d’assurer une prise en charge efficace et performante.
Voir le produit
La motivation du patient est un facteur crucial du traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS)¹. Si vous cherchez à accompagner et à motiver vos patients à suivre leur traitement par PPC, encouragez-les à rejoindre plus de 2 millions d’utilisateurs du monde entier déjà inscrits à DreamMapper. DreamMapper vise à impliquer les patients et à les aider à être acteurs de leur traitement pour enfin retrouver un sommeil sain.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.