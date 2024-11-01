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Jetzt können Sie alle Ihre Schlaf- und Atemwegspatienten mithilfe eines einzigen Fernzugriffsystems überwachen und behandeln. Care Orchestrator stellt den Pflegekräften aussagekräftige Patientendaten zur Verfügung – wahlweise auf dem Smartphone, dem Tablet- oder dem Desktop-PC. Dies erleichtert die Zusammenarbeit und ermöglicht schnelle, fundierte klinische Entscheidungen, die Identifizierung von Risikopatienten und bei Bedarf eine schnelle Versorgung.
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Verknüpfung von Abrechnungssystemen, ePAs und Programmierschnittstellen
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Überwachung und Behandlung per Fernzugriff
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Ein einheitlicher Arbeitsablauf
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Ihr Betrieb, Ihre Regeln
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Überwachung und Behandlung per Fernzugriff
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Ein einheitlicher Arbeitsablauf
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Ihr Betrieb, Ihre Regeln
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Schlaf- und Atemtherapie mit nur einem System Mit Care Orchestrator können Sie eine Vielzahl an Patienten mit verschiedenen Schlaf- und Atemwegserkrankungen überwachen und behandeln und gleichzeitig Ihre Abläufe effizienter gestalten. Care Orchestrator ist kompatibel mit:
Schlaf- und Atemtherapie mit nur einem System
Mit Care Orchestrator können Sie eine Vielzahl an Patienten mit verschiedenen Schlaf- und Atemwegserkrankungen überwachen und behandeln und gleichzeitig Ihre Abläufe effizienter gestalten.
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Bei der DreamStation, unserer neuen, eleganten Schlaftherapie-Plattform mit diskretem Design steht die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Innovative Funktionen erleichtern dem Patienten den Einstieg in die Therapie und ermöglichen ihm eine hohe Therapietreue. Insbesondere das medizinische Fachpersonal profitiert von der intuitiven Menüführung und der einfachen und effizienten Handhabung.
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Die Motivation der Patient*innen ist bei der Behandlung obstruktiver Schlafapnoe (OSA) für die künftige Therapiebereitschaft ausschlaggebend.¹ Falls Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Patient*innen bei der Einhaltung der PAP-Therapie zu unterstützen und zu motivieren: Ermutigen Sie sie gern, sich mehr als 2 Millionen registrierten DreamMapper Anwender*innen auf der ganzen Welt anzuschließen. DreamMapper ist darauf ausgelegt, Patient*innen zu motivieren und trägt dazu bei, diese aktiv in ihre Therapie einzubinden: Damit Ihre Patient*innen wieder ruhig in den Schlaf finden können.
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