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DreamStation

Schlaftherapie-Plattform

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Bei der DreamStation, unserer neuen, eleganten Schlaftherapie-Plattform mit diskretem Design steht die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Innovative Funktionen erleichtern dem Patienten den Einstieg in die Therapie und ermöglichen ihm eine hohe Therapietreue. Insbesondere das medizinische Fachpersonal profitiert von der intuitiven Menüführung und der einfachen und effizienten Handhabung.

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Eigenschaften
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design

Patienten-orientiertes Design

Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..

Patienten-orientiertes Design

Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..

Patienten-orientiertes Design

Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..
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Patienten-orientiertes Design
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Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg

Einfacher Therapieeinstieg

Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.

Einfacher Therapieeinstieg

Einfacher Therapieeinstieg
Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.

Einfacher Therapieeinstieg

Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.
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Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg

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Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung

Einfache Funktionsprüfung

Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.

Einfache Funktionsprüfung

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Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.

Einfache Funktionsprüfung

Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.
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Einfache Funktionsprüfung
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Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen

Kostengünstige Datenschnittstellen

Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*

Kostengünstige Datenschnittstellen

Kostengünstige Datenschnittstellen
Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*

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Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*
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Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen

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Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback

Tägliches Feedback

Der Patient erhält jeden Morgen nach Therapieende eine Zusammenfassung des Therapiefortschritts der letzten drei Nächte, um ihn zur Weiterführung der Therapie zu motivieren. Ein einfaches Trenddiagramm gibt Auskunft über die Anzahl der nächtlichen Therapiestunden.

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Der Patient erhält jeden Morgen nach Therapieende eine Zusammenfassung des Therapiefortschritts der letzten drei Nächte, um ihn zur Weiterführung der Therapie zu motivieren. Ein einfaches Trenddiagramm gibt Auskunft über die Anzahl der nächtlichen Therapiestunden.
  • Patienten-orientiertes Design
  • Einfacher Therapieeinstieg
  • Einfache Funktionsprüfung
  • Kostengünstige Datenschnittstellen
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Patienten-orientiertes Design
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Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..

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Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..

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Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..
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Patienten-orientiertes Design
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Das diskrete Design wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden..
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg

Einfacher Therapieeinstieg

Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.

Einfacher Therapieeinstieg

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Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.

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Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.
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Die DreamStation unterstützt den Patienten mit den zur Verfügung gestellten Funktionen sowohl beim Einstieg in die PAP-Therapie als auch bei der Langzeitnutzung. Die Funktion EZ-Start erleichtert es dem Patienten, sich an den Therapiedruck zu gewöhnen, während die Funktion SmartRamp durch eine Senkung des Drucks das Einschlafen erleichtert.
Einfache Funktionsprüfung
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Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.

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Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.

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Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.
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Das integrierte Selbstdiagnose-Tool zur schnellen und effizienten Ferndiagnose bei Gerätefehlern erleichtert den Prozess für Anbieter und Patient. Dies ermöglicht die Vermeidung unnötiger Besuche und kann einen ersten Anhaltspunkt bei der Fehlersuche liefern.
Kostengünstige Datenschnittstellen
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Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*

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Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*

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Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*
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Jedes Gerät verfügt standardmäßig über eine integrierte Bluetooth®-Funktion. Da zudem optional WiFi- und GSM-Modems verfügbar sind, bietet das System im Vergleich zu anderen führenden Herstellern von Produkten für die CPAP-Therapie die umfangreichste Auswahl an Konnektivitätsschnittstellen.*
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Bestellinformationen

DreamStation Schlaftherapiegerät

Artikelnummer

DreamStation Auto CPAP, mit SD-Karte

EUX500S15

DreamStation Auto BiPAP, mit SD-Karte 

EUX700S15

DreamStation BiPAP AutoSV, mit SD-Karte

EUX900S15

DreamStation BiPAP AVAPS 30, mit SD-Karte

EUX1130S15

DreamStation Zubehör

Befeuchtung

Artikelnummer

DreamStation Warmluftbefeuchter mit Schlauchheizungsoption

EUXH

DreamStation Wasserkammer

1122520

DreamStation Befeuchter: Silikondichtung zu DryBox

1120613

DreamStation Befeuchter: Silikondichtung Deckel (ohne Deckel)

1120617

Stromversorgung

Artikelnummer

Netzteil, 80 Watt (Standard)

1118499

Netzkabel Europa, 1,5 m

1039014

Konnektivität

Artikelnummer

DreamStation Link-Modul

1120293

USB-Adapter

1075073

Serielles Kabel

1037268

Oximetrie

Artikelnummer

DreamStation, Nonin SpO2, Adapter

1121694

Oximetrie Finger-Sensor, Erwachsene, Flex

953

Flexiwrap, Sens Tape, Erwachsene, 25 Stück

954A

Fingersensor (Soft), Medium

1062050

Fingersensor (Soft), Small

1062051

Filter

Artikelnummer

Grobstaubstofffilter, wiederverwendbar, 1 Stück

1122446

Ultrafeinfilter, Einweg, 6 Stück

1122519

Schläuche

Artikelnummer

Performance-Schlauch, 15 mm (Standard)

PR15

DreamStation beheizter Schlauch, 15mm

HT15

Reise-Zubehör

Artikelnummer

DC Autoladekabel, 12 V

1120746

DC Autoladekabel, 12V, inkl. Batterieadapterkabel

1120747 

Reisetasche für das PAP-Therapiegerät mit Laptopfach

1114784

DreamStation Tragetasche

1121162

DreamStation: 65 Watt / Reise Power Supply

1127194

DreamStation: Travel Kit, 65 Watt P/S

EU1120135

Nachttisch Organiser

1122135

Dokumentation

Broschüre (5)

Broschüre

Broschüre (5)

Broschüre

Alle Dokumentationen ansehen

Broschüre (5)

Broschüre

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