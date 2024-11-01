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Les appareils de traitement des troubles du sommeil par pression positive continue (PPC) DreamStation sont conçus pour être aussi faciles à utiliser et confortables que possible afin de préserver le sommeil des utilisateurs. En reliant les patients et les équipes soignantes, les dispositifs DreamStation permettent aux uns de suivre leur traitement en toute confiance, et aux autres d’assurer une prise en charge efficace et performante.
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Une conception inspirée par les patients
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La motivation du patient est un facteur crucial du traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS)¹. Si vous cherchez à accompagner et à motiver vos patients à suivre leur traitement par PPC, encouragez-les à rejoindre plus de 2 millions d’utilisateurs du monde entier déjà inscrits à DreamMapper. DreamMapper vise à impliquer les patients et à les aider à être acteurs de leur traitement pour enfin retrouver un sommeil sain.
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Encouragez la collaboration au sein de votre équipe soignante grâce à l’envoi direct de données patient exploitables sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Surveillez et gérez à distance l’ensemble de vos patients atteints d’apnée du sommeil ou d’insuffisance respiratoire à l’aide d’un seul système. Améliorez l’efficacité de votre équipe et rationalisez vos processus de travail pour pouvoir vous concentrer davantage sur les priorités cliniques. Gérez votre établissement selon vos besoins, en personnalisant les rapports et les alertes pour faciliter l’identification des patients à risque et assurer une prise en charge rapide.
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