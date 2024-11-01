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DreamStation

Système de traitement par PPC

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Les appareils de traitement des troubles du sommeil par pression positive continue (PPC) DreamStation sont conçus pour être aussi faciles à utiliser et confortables que possible afin de préserver le sommeil des utilisateurs. En reliant les patients et les équipes soignantes, les dispositifs DreamStation permettent aux uns de suivre leur traitement en toute confiance, et aux autres d’assurer une prise en charge efficace et performante.

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Caractéristiques
Une conception inspirée par les patients
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Élégant et compact, le dispositif répond aux attentes des patients en termes d’appareil de traitement. Il est petit, léger et donc facile à transporter lors d’un voyage. Les différents menus intuitifs facilitent la navigation. L’écran situé à l’avant de l’appareil peut être utilisé en position allongée ou assis sur le bord d’un lit. Enfin, l’humidificateur monobloc se nettoie facilement.

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Options de connexion économiques
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Tous les dispositifs intègrent la technologie Bluetooth® et peuvent également se voir équipés de la connexion Wi-Fi et/ou d’un modem cellulaire (en option) afin d’offrir l’ensemble le plus complet d’options de connexion parmi tous les fabricants de système de traitement par PPC du marché.* La conception modulable du dispositif DreamStation vous permet en outre d’adapter la configuration du système à chaque patient selon le meilleur rapport coût-efficacité.

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Suivre ses progrès dès le réveil
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Tous les matins, les patients peuvent suivre le résumé de leurs progrès et ainsi rester motivés pour la suite de leur traitement. Un graphique simple représentant le nombre d’heures d’utilisation pendant la nuit s’affiche à l’écran, suivi d’un résumé des “bonnes nuits” pour lesquelles la durée d’utilisation a dépassé les 4 heures au cours des 30 derniers jours.

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