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DreamWear

Conçu pour oublier que l’on porte un masque

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La conception unique du système DreamWear propose aux patients une solution optimale, à la croisée des masques nasaux et des embouts narinaires et associant les principaux avantages des deux solutions. Les masques DreamWear sont plus confortables que les masques prescrits et offrent une plus grande liberté de mouvement aux patients, qui n’ont ainsi plus du tout la sensation de porter un masque.*

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Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
  • Administration d’air par le sommet de la tête
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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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Documentation

Brochure (1)

Brochure

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Brochure (1)

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  • *2015 Philips User Preference Questionnaire, data on file.
  • ¹Le masque n’est pas en contact direct avec les narines ou l’arête nasale.
  • ²·³2015 Philips User Preference Questionnaire, data on file.
  • ⁴Le masque évite tout contact direct avec l’arête nasale ou les narines.

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