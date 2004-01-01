Termes recherchés

DreamWear full face cushion

Coussinet naso buccal sous le nez

Le coussinet naso-buccal DreamWear est conçu pour s’adapter au masque DreamWear et offre une étanchéité efficace et confortable avec un contact minimal qui permet d’éviter les marques rouges, en particulier sur l’arête nasale.¹

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Configurations du masque facial standard et du pack Confort
Configurations du masque facial standard et du pack Confort
DreamWear avec harnais, petit et moyen conduit, petit coussin
  • 1133375
DreamWear avec harnais, petit et moyen conduit, coussin moyen
  • 1133376
DreamWear avec harnais, petit et moyen conduit, grand coussin
  • 1133377
DreamWear avec harnais, petit et moyen conduit, coussin largeur moyenne
  • 1133378
Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1133400
Pièces de rechange pour masque facial
Pièces de rechange pour masque facial
Référence des petits coussinets naso buccaux :
  • 1133430
Référence des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133431
Référence des grands coussinets naso buccaux :
  • 1133432
Références des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133433
Références du gabarit :
  • 1116752
Autres composants DreamWear
Autres composants DreamWear
Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
Référence de la grande armature :
  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1133450
Référence des clips magnétiques du harnais :
  • 1133454
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
  • 1. Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 30 jours d’utilisation.
  • 2. Déclaration de conception – le masque est conçu de manière à ne pas toucher l’arête nasale.

