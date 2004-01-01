Termes recherchés

FR
DE

DreamWear nasal cushion

Coussin nasal situé sous le nez

Trouver des produits similaires

Le coussin nasal DreamWear situé sous le nez est conçu pour s’adapter au masque innovant DreamWear. Il offre une étanchéité efficace et confortable, avec un contact minimal qui permet d’éviter les marques rouges.

Contactez nous
Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
  • Administration d’air par le sommet de la tête
Voir toutes les caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Fiche technique

Configurations du masque nasal du pack Confort
Configurations du masque nasal du pack Confort
Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116700
Masque DreamWear sans harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116701
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Référence des petits coussins :
  • 1116740
Référence des embouts narinaires en gel moyens :
  • 1116741
Référence des grands embouts narinaires en gel :
  • 1116742
Référence du gabarit :
  • 1116743
Autres composants DreamWear
Autres composants DreamWear
Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
Référence de la grande armature :
  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1116750
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
Configurations du masque nasal du pack Confort
Configurations du masque nasal du pack Confort
Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116700
Masque DreamWear sans harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116701
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Référence des petits coussins :
  • 1116740
Référence des embouts narinaires en gel moyens :
  • 1116741
Voir toutes les caractéristiques
Configurations du masque nasal du pack Confort
Configurations du masque nasal du pack Confort
Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116700
Masque DreamWear sans harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116701
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Référence des petits coussins :
  • 1116740
Référence des embouts narinaires en gel moyens :
  • 1116741
Référence des grands embouts narinaires en gel :
  • 1116742
Référence du gabarit :
  • 1116743
Autres composants DreamWear
Autres composants DreamWear
Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
Référence de la grande armature :
  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1116750
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
  • *Le coussin du masque évite tout contact direct avec l’arête nasale ou les narines.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.