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DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Als wäre sie gar nicht da
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Als wäre sie gar nicht da
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Als wäre sie gar nicht da
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Als wäre sie gar nicht da
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
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Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
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Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
* Die Maske hat keinen direkten Kontakt mit dem Nasenrücken oder den Nasenlöchern.
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