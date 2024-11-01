Als wäre sie gar nicht da

DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.