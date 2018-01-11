Als wäre sie gar nicht da

Mit DreamWear profitieren Patienten von den Vorzügen von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten neue Bewegungsfreiheit und einen ungestörten Schlaf ermöglicht. Das Maskenkissen unter der Nase verhindert rote Abdrücke, Beschwerden und Hautreizungen in den Nasenlöchern und auf dem Nasenrücken.¹