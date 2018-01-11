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Das einzigartige DreamWear Design vereint die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken. DreamWear bietet Patienten eine höhere Bewegungsfreiheit und einen verbesserten Tragekomfort als ihre bisher genutzten Masken. Mit DreamWear entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen.*
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Als wäre sie gar nicht da
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Volle Bewegungsfreiheit
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Traumhafter Tragekomfort
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Einfacher Wechsel des Maskenkissens ohne Austausch des Maskenrahmens
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Als wäre sie gar nicht da
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Traumhafter Tragekomfort
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Einfacher Wechsel des Maskenkissens ohne Austausch des Maskenrahmens
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Bei der DreamStation, unserer neuen, eleganten Schlaftherapie-Plattform mit diskretem Design steht die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Innovative Funktionen erleichtern dem Patienten den Einstieg in die Therapie und ermöglichen ihm eine hohe Therapietreue. Insbesondere das medizinische Fachpersonal profitiert von der intuitiven Menüführung und der einfachen und effizienten Handhabung.
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Das Maskenkissen der DreamWear Full Face kann mit dem DreamWear Maskenrahmen genutzt werden und bietet eine effektive und komfortable Abdichtung mit minimaler Kontaktfläche. Dadurch werden Druckstellen besonders auf dem Nasenrücken vermieden.1
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Das innovative Design der DreamWear Maske wurde auch auf das Nasenkissen übertragen. Es sorgt für eine effektive, komfortable Abdichtung bei minimaler Kontaktfläche und verhindert so rote Abdrücke.
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