Solution logicielle de post-traitement qui permet aux utilisateurs de générer des reconstructions volumiques 3D pour les ensembles de données IRM, de visualiser et d’évaluer le débit sanguin dans les structures cardiovasculaires, y compris les valves cardiaques, les cavités et les vaisseaux, sur la base de l’imagerie cardiovasculaire MR 4D Flow. La solution se compose de 2 modules (cœur et artère), avec des processus de travail intuitifs et validés qui vous guident vers des résultats précis et reproductibles en quelques clics, afin de faciliter la prise de décision clinique et la planification.
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