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MR Caas 4D flow​

Visualisation et quantification du débit sanguin

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Solution logicielle de post-traitement qui permet aux utilisateurs de générer des reconstructions volumiques 3D pour les ensembles de données IRM, de visualiser et d’évaluer le débit sanguin dans les structures cardiovasculaires, y compris les valves cardiaques, les cavités et les vaisseaux, sur la base de l’imagerie cardiovasculaire MR 4D Flow. La solution se compose de 2 modules (cœur et artère), avec des processus de travail intuitifs et validés qui vous guident vers des résultats précis et reproductibles en quelques clics, afin de faciliter la prise de décision clinique et la planification.

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  • Caas est une marque commerciale de Pie Medical Inc. Ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les territoires. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.

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