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MR FiberTrak

Visualiser la connectivité de la substance blanche dans le cerveau

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Permet la visualisation et la quantification de la structure de la substance blanche dans le cerveau et les tractus rachidiens à l’aide de conseils de tâche pour générer des tractus courants ou définis par l’utilisateur. Le panneau de guidage suggère les régions d’intérêt et les plans communs pour l’identification de certains tractus, tels que le tractus corticospinal. Les résultats peuvent être superposés avec d’autres données telles que des séries IRMf ou anatomiques. L’application permet l’évaluation des tractus fibreux autour des tumeurs et des lésions en association avec des zones fonctionnelles. Elle permet également de créer et capturer des lots d’images, avec une fonction d’exportation vers le système de navigation chirurgicale, à partir de l’interface utilisateur de l’application.

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