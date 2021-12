Es gibt kein besseres Gefühl, als sich in ein frisch bezogenes Bett zu legen. Alles was Sie dazu brauchen sind frisch gebügelte und gefaltete Bettlaken. In diesen schläft es sich nicht nur besser, mit schön gefalteten Laken haben Sie auch immer Ordnung im Schrank. Wenn Sie sich fragen, wie Sie Spannlaken richtig zusammenlegen, lesen Sie hier unsere Tipps fürs Spannbettlaken bügeln und Bettlaken falten. So fühlen Sie sich jeden Tag, als wären Sie in einem Luxushotel.