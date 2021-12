So können Sie modrigen Geruch aus Kleidung entfernen



Modrige Gerüche, wie auch Schweissgerüche können unangenehm auffallen. Aber wie bekommt man Schweissgeruch aus der Kleidung? Schweiss-, Moder-, Schimmel-, Rauch- und Essensgerüche können sich in Ihrer Kleidung festsetzen. Mit diesen Hausmitteln können Sie unangenehme Gerüche schnell und einfach entfernen.



Natron: Dieses Hausmittel hilft dabei unangenehme Gerüche verschwinden zu lassen und bringt gleichzeitig Ihre Kleidung wieder zum Strahlen. Handelt es sich um einen hartnäckigen Geruch, geben Sie einfach 90g Natron und Waschmittel in die Waschmaschine. Nach dem Waschgang sollte Ihre Wäsche gleich viel frischer riechen. Bei sehr starken, unangenehmen Gerüchen empfiehlt es sich die Wäsche vorher einzuweichen.



Essig: Statt Natron können Sie auch Essig verwenden. Geben Sie einfach den Essig und Waschmittel in die Waschmaschine, oder weichen Sie Ihre muffige Wäsche vor dem Waschgang über Nacht in eine Mischung aus drei Teilen Wasser und einem Teil Essig ein.



Achtung: Mischen Sie nie Essig und Bleiche, da durch die Mischung giftiges Chlorgas entsteht.